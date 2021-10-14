Kuraklık şeker pancarı verimini olumsuz etkiledi

Türkiye'nin önemli şeker pancarı üretim merkezlerinden Yozgat'ta, yaz mevsiminin kurak geçmesi ürün verimini olumsuz etkiledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, tarlalarda şeker pancarı hasadının devam ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de çiftçilerin üretimi ara vermeden sürdürdüğünü ifade eden Özkaya, Yozgat'ın geçen yıl 232 bin dekarda 1 milyon 644 bin ton şeker pancarı üretimiyle ülke genelinde üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Özkaya, ilden şeker pancarını işleyen 3 fabrikaya ham madde sağlandığını belirterek, "Kuraklıktan dolayı geçen yıla göre, üretimde ve kotada düşüş olacak. Yozgat şeker pancarı ekilişinde bir kültürü olan şehir, kuraklığa rağmen sulu arazilerde bu devam edecektir. Biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üretimin geriye gitmemesi için tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İnceçayır köyünde şeker pancarı üreten Haydar Karakavak da ürünün bu yıl kuraklıktan etkilendiğine dikkati çekerek, "Daha önce bir dekardan 8-9 ton ürün alıyorduk. Bu sene 5-6 tona düştü. 3-4 ton alanlar dahi var, onlarınki tüm zarar. Yine 5-6 ton civarında olduğu için biz şanslıyız. O da suyumuzun olmasından dolayı." dedi.

Pancar üretiminin zor olduğuna değinen Karakavak, "Tohum toprağa düştükten sonra, çapası, suyu, gübresi var. Gece sulamak daha iyi oluyor. Gündüz sıcak olduğu için su yeterli gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"Kotamızı dolduramazsak cezası var"

Çiftçi Salih Karaduman ise hasada başladıklarını ancak kuraklıktan dolayı çok sıkıntı çektiklerini anlattı.

Bu yıl verim kaybı yaşadıklarını aktaran Karaduman, şunları kaydetti:

"Kuraklığa yapacak hiçbir şeyimiz yok. 12 dönüm alandan normalde 60-65 ton ürün alıyorduk, şu an 18-20 ton pancar üretimi var. Şeker fabrikasıyla sözleşmemiz var, kotamızı dolduramazsak cezası var. En fazla yüzde 10 yanılma payı var. Ondan dolayı dilekçe verdik, inşallah o dilekçemiz işleme konur, bu cezayı yemeyiz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz."

Yusuf Karaduman da kuraklıktan olumsuz etkilendiklerine işaret ederek, "75 yaşındayım, böyle kurak yıl geçmedi. Çoktan beri akan dereler, çaylar kurudu. Bu tarladan 60 ton pancar alırdık, bu sene alacağımız taş çatlasa 18 ton. Kota meselesi var, kotadan dolayı ceza yersek emeğimiz tüm boşa gider. Yetkililerin bu konularla ilgilenmesi lazım." şeklinde konuştu.