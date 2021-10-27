Üye Girişi
Ziraat Odası Başkanı Özgör'den kozalak önerisi - Son Dakika

Ziraat Odası Başkanı Özgör'den kozalak önerisi

27.10.2021 09:05
Ziraat Odası Başkanı Özgör'den kozalak önerisi

Ziraat Odası Başkanı Haluk Özger, Erdekli zeytin üreticisinin bir an önce çam kozalağı üretimine yönelmesi gerektiğini açıklarken, bu yıl zeytin alım fiyatlarının düşük kaldığını açıkladı.

Ziraat Odası Başkanı Haluk Özger, Erdekli zeytin üreticisinin bir an önce çam kozalağı üretimine yönelmesi gerektiğini açıklarken, bu yıl zeytin alım fiyatlarının düşük kaldığını açıkladı.

Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, üreticileri çam kozalağına yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Özgör, "Erdek'in zeytinden yıllık ortalama geliri 40-45 milyon lira dolayında. Erdek, eğer kozalak üretimine başlarsa zeytinin getirdiği geliri 10 yıl içinde geçer. Halen kilosu 2,5 lira olan kozalağın, Erdek'in tarımına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Halen Orman Bakanlığı ile yapılan protokol gereğince Erdek'e bağlı 5 kırsal mahallede kozalak üretimi gerçekleşiyor. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kozalak ekilerek kurulan kooperatifler aracılığıyla geliri onlara bırakılan beş kırsal mahalle Çeltikçi, Hamamlı, Aşağı Yapıcı, Yukarı Yapıcı ve Tatlısu'dan oluşuyor" dedi.

Özgör, "Zeytin alım fiyatları düşük kaldı"

Erdek ilçesi Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, "Kapıdağ ve Erdek zeytini bu hasat döneminde biraz ince kaldı. Bunun nedeni susuzluktur" dedi. Açıklanan zeytin fiyatını "komedi" olarak nitelendirip, çok düşük bulduğunu belirten Özgör, "180 tane zeytinin kilosuna 15-20 lira fiyat belirlenmiş. Bu nitelikte bir zeytin Erdek'te, kimsede yok. Marmarabirlik, üst yağlık zeytin için de 7 liralık fiyat belirledi. Bunun da 6 lira 60 kuruşa kadar ineceğini tahmin ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Ziraat Odası, Zeytin, Erdek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Odası Başkanı Özgör'den kozalak önerisi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP'li Pervin Buldan, 07:39 HDP'li Pervin Buldan, "hayır" oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla "evet" dedi! Müdahale gecikmedi İYİ Parti'de tezkere çatlağı! Durmuş Yılmaz, Akşener'in kararına uymadı 07:19 İYİ Parti'de tezkere çatlağı! Durmuş Yılmaz, Akşener'in kararına uymadı Meksika'da kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu 04:18 Meksika'da kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu
Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı 23:33 Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç 23:21 AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak 21:33 Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak
ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı 20:16 ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı 18:26 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Köy sularında arsenik tespit edildi" çıkışına Kars Valiliği'nden yanıt: İddialar gerçeklikten uzaktır         
08:14
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını geliştirdi! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı idare edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını geliştirdi! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı idare edecek         
07:37
ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a küstah Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarır ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a küstah Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarır         
07:16
Tam bin yıllık! Mardin'de altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi, ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor Tam bin yıllık! Mardin'de altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi, ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor         
03:26
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
"Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç açıklama yaptı: Kimseyi suçlamadım         
21:08
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar         
17:46
Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı         
17:44
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor         
17:27
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
17:20
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'den 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör çıktı Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'den 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör çıktı         
16:26
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 09:10:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ziraat Odası Başkanı Özgör'den kozalak önerisi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement