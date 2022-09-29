Ekonomik güven endeksi eylülde değişmeyerek 94,3 oldu - Son Dakika
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Ekonomik güven endeksi eylülde değişmeyerek 94,3 oldu

29.09.2022 10:16
Ekonomik güven endeksi eylülde değişmeyerek 94,3 oldu

Ekonomik güven endeksi, eylülde aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, eylülde aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta 94,3 iken eylülde de aynı düzeyde kaldı.

Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artışla 72,4'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,2 azalışla 100,2'ye düştü.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 artarak 118,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 artışla 115,9'a, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 2,1 artarak 88,1'e yükseldi.

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TÜİK: Ekonomik güven endeksi sabit kaldı TÜİK: Ekonomik güven endeksi sabit kaldı Katı yakıt istatistikleri Katı yakıt istatistikleri
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi eylülde değişmeyerek 94,3 oldu - Son Dakika

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