Ekonomik Güven Endeksi Mayıs\'ta Arttı

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı. Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 101 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 109 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 82,1 değerini aldı.