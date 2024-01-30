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Ekonomik Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı - Son Dakika
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Ekonomik Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında 96,4 iken, Ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 3,9 artarken, reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 azaldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,0 artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 azaldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 artış gösterdi.

Ekonomik Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı
30.01.2024 - 10:08,
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Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 96,4 iken, Ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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