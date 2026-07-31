Ekonomik Güven Endeksi Temmuz'da Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomik Güven Endeksi Temmuz'da Artış Gösterdi

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Temmuz'da ekonomik güven endeksinde artış, toparlanma beklentilerini güçlendirdi.

Ekonomi, tüketici ve hizmet sektörüne ilişkin güven endekslerinde temmuz ayında yaşanan artış eğilimi, ekonomideki toparlanma beklentisinin güçlendiğini ortaya koydu.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, tüketiciler ve hizmet sektörü gibi kesimlerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentisini ortaya koyan güven endeksleri, temmuzda pozitif seyrini sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi, haziranda 98,9 iken temmuzda yüzde 0,9 artışla 99,8'e ulaştı. Böylece endeks, ekonomik duruma ilişkin iyimserliği ifade eden eşik değer olan 100'e oldukça yaklaştı.

Söz konusu endeks, şubattan bu yana en yüksek seviyesini de gördü. 5 ayın en yüksek değerine ulaşan endeks, şubatta 100,7 olmuştu.

Tüketici güven endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 2,2 artışla 89,8 seviyesine yükseldi. Bu rakam, söz konusu endeksin son 38 ay içindeki en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Endeks, en son Haziran 2023'te 90 seviyesinin üzerinde hesaplanmıştı.

İnşaat sektörü güven endeksi de aynı dönemde yüzde 0,6 artışla 83,5 olurken, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 101,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 azalışla 111'e gerilerken, hizmet sektörü güven endeksi 1,4 artış göstererek 112 oldu.

"Perakende ticaret sektörüne de dikkat etmek gerek"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Toğay, ekonomik güven endeksinin 5 alt endeksten oluştuğunu belirterek, genel ekonomik güven endeksinin temmuzda 0,9 puan arttığına dikkati çekti.

Aylık değerlendirmelerin eğilimi anlamayı zorlaştırabileceğini bildiren Toğay, 2025 yılından itibaren bakıldığında endeksin sadece iki ay 100'ü aştığını aktardı.

Toğay, endeks açısından 100 değerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ekonomik güven endeksinin geçen aya göre artış yaşayarak 99,8'e çıkması ve 100 değerine yaklaşması, beklentiler açısından önemlidir. Ancak endeks bu şekilde 0,9 puan artarken, dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de perakende ticaret sektörüdür. Bu sektördeki düşüş reel sektörün nakit akımlarındaki azalmaya, bu haliyle de bir öz kaynak sıkıntısına ve dışsal finansman maliyetlerini yani faizleri düşürücü politikaların gerekliliğine işaret ediyor olabilir."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik Güven Endeksi Temmuz'da Artış Gösterdi - Son Dakika

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