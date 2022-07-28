Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 93,4 oldu - Son Dakika
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Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 93,4 oldu

28.07.2022 10:15
Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 93,4 oldu

Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 gerileyerek 93,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 gerileyerek 93,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda 93,6 iken temmuzda yüzde 0,2 azalarak 93,4 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 7,4 artarak 68 oldu.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 2 azalışla 102,5'e düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 azalarak 117,8'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 azalarak 113,4'e gerilerken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 artışla 85'e yükseldi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 93,4 oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 93,4 oldu - Son Dakika
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