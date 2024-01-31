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Ekonomistler Ocak Ayında TÜFE'nin Yüzde 6,84 Artacağını Tahmin Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomistler Ocak Ayında TÜFE'nin Yüzde 6,84 Artacağını Tahmin Ediyor

Ekonomistler Ocak Ayında TÜFE\'nin Yüzde 6,84 Artacağını Tahmin Ediyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı. Ayrıca, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 olarak belirlendi.

31.01.2024 11:53
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ekonomistler Ocak Ayında TÜFE'nin Yüzde 6,84 Artacağını Tahmin Ediyor - Son Dakika
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