Ekonomistler Şubat Ayı Enflasyonunu Yüzde 4,04 Olarak Tahmin Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomistler Şubat Ayı Enflasyonunu Yüzde 4,04 Olarak Tahmin Ediyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ekonomistler ayrıca, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 66,30'a çıkacağını öngörüyor. Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

29.02.2024 12:23
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

Kaynak: AA

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