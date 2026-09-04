Ekonomistler TCMB'nin eylülde politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasını bekliyor - Son Dakika
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Ekonomistler TCMB'nin eylülde politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasını bekliyor

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AA Finans'ın anketine katılan 25 ekonomistten 24'ü, TCMB'nin 10 Eylül'deki PPK toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyor. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TCMB'nin 10 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomistler TCMB'nin eylülde politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasını bekliyor - Son Dakika

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