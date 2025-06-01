Ekran Süresi Çocuklarda Konuşma Gecikmesine Neden Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ekran Süresi Çocuklarda Konuşma Gecikmesine Neden Oluyor

01.06.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzm. Dr. Tamer, ekranların çocuklardaki konuşma gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Gelişimsel Pediatrist Uzm. Dr. Reyhan Tamer, akıllı telefon ve televizyon gibi ekranların, çocuklarda konuşma gecikmesinin en yaygın nedenlerinden olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bilişsel, sosyal ve duygusal yeteneklerle doğrudan bağlantılı olan dil ve konuşma gelişimi, çocukların yaşamlarının en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Ancak bazı çocuklar, yaşlarından beklenen konuşma becerilerini zamanında kazanamayabiliyor. Akıllı telefon ve tablet başında geçirilen uzun saatler, çocuklarda konuşma gecikmesine neden oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Tamer, çocuklardaki konuşma geriliklerinin ebeveynler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini ve bu gibi durumlarda erken müdahalenin çok önemli olduğunu aktardı.

Tamer, eğer bir çocuk bir yaşına geldiğinde ismini tanımıyorsa veya 1,5 yaşında hala kelime kullanmıyorsa, mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşma gelişiminin bilişsel süreçlerle yakından ilişkili olduğuna değinen Tamer, gecikmelerin erken tedavisinin önemli olduğunu, ayrıca çocuğun konuşurken kullandığı kelime sayısı yeterli olsa da dikkati kolayca dağılıyorsa, bunun altında yatan nedenin "çevresel uyaran eksikliği" olabileceğini kaydetti.

"Doğru müdahalelerle bu aksaklıklar aşılabilir"

Tamer, konuşma gecikmesinin en yaygın nedenlerinden birinin, akıllı telefon ve televizyon gibi ekranlar olduğunu vurgulayarak, "Bu cihazların sunduğu tek yönlü ve pasif uyarım, çocuğun ihtiyaç duyduğu karşılıklı sosyal etkileşimi sağlamaz. Ekranlar, çocukların sosyal etkileşim fırsatlarını kısıtlayarak dil gelişimlerini olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşma gecikmesinin etkilerinin sadece dil becerileriyle sınırlı kalmadığının, aynı zamanda beyin gelişimini de olumsuz etkileyebileceğinin altını çizen Tamer, "Yaşamın ilk 3 yılı, beyin gelişiminin en hızlı olduğu kritik bir dönemdir. Bu süreçteki konuşma gecikmesi, çocuğun bilişsel ve sosyal gelişimini sekteye uğratabilir ancak erken teşhis ve doğru müdahalelerle bu aksaklıklar aşılabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

"Ebeveynler çocuklarının ekran süresini kısıtlamalı"

Tamer, çocuğun konuşmasında bir gecikme fark edildiğinde, vakit kaybetmeden bir uzmana danışmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Erken teşhis, sadece dil sorunlarını çözmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek psikolojik ve sosyal zorlukları da önleyebilir. Bazen çocuklar zamanında konuşsa bile artikülasyon (sesletim) sorunları yaşayabilir. Bu gibi durumlarda dil ve konuşma terapistleri veya çocuk nörologlarından destek almak gerekir. Ebeveynler, çocuklarının ekran süresini kısıtlamalı, bunun yerine onlarla bol bol sohbet etmeli, oyun oynamalı ve kitap okumalı. Dil gelişimini yakından izlemek ve şüphe durumunda profesyonel yardım almak en doğru yaklaşımdır."

Kaynak: AA

Akıllı Telefon, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekran Süresi Çocuklarda Konuşma Gecikmesine Neden Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı

13:42
Düğündeki meşale şovu faciaya yol açıyordu
Düğündeki meşale şovu faciaya yol açıyordu
13:19
Danla Bilic’i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı
Danla Bilic'i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Akıllı ilaçları Türkiye’de üretelim“ talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim" talimatı
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
09:12
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 14:29:16. #7.13#
SON DAKİKA: Ekran Süresi Çocuklarda Konuşma Gecikmesine Neden Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.