Ekonomi

Eksim Enerji'den Koru Derneği'ne Güneş Enerjisi Desteği

14.08.2025 12:50
Koru Derneği, Eksim Enerji'nin kurulumu sayesinde %80 elektrik tasarrufu sağlayacak.

Eksim Enerji, Koru Derneği'nin yenilenebilir enerjiye geçişini desteklemek amacıyla güneş enerjisi sistemi (GES) kurulumunu gerçekleştirdi. Kurulan sistemle dernek, elektrik tüketiminde yüzde 80'e varan tasarruf sağlayarak atık yönetimi ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinde çevresel etkisini güçlendirecek.

Eksim Enerji, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, çevre bilincinin artırılması ve israfın önlenmesi yönünde çalışmalar yürüten Koru Derneği ile yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, Koru Derneği'nde bulunan kompost dönüşüm tesisinin çatısının tamamına güneş panelleri kuruldu. Buradan üretilecek yenilenebilir enerji sayesinde dernek, kompost fabrikasının elektrik tüketiminde yüzde 80'e varan tasarruf sağlayarak, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinde çevresel etkisini güçlendirecek.

İklim ve çevre bilincini yaygınlaştırma çalışmaları

Eksim Enerji tarafından Koru Derneği'ne kazandırılan güneş enerjisi sistemiyle birlikte, kompost fabrikası ihtiyacı olan elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını kendi üretecek. Yenilenebilir enerji kullanımıyla derneğin çevreye duyarlı projeleri daha güçlü bir altyapıyla desteklenirken, kaynakların verimli kullanılması yönünde de örnek bir model oluşturuluyor. Hayata geçirilen yeni proje, yalnızca Koru Derneği'nin faaliyetlerine katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda toplumda yenilenebilir enerjiye geçişin ekonomik ve çevresel faydaları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Gıda atıkları kompostla doğaya dönüyor

Dernek yakın bir zamanda kafe-fırın zinciri Aslı ile gerçekleştirdiği iş birliği anlaşmasıyla da gıda atıklarını komposta dönüştürmeye başlandı. Aslı Mağazaları'nda oluşan ayda yaklaşık 2 ton gıda atığının dönüştürüldüğü projede, üretilen kompost sebze, meyve, süs ve tarla bitkilerinin yetiştirilmesinde kullanılıyor. Yerel yönetimlerin park ve bahçelerinde de kullanılan organik içerikli kompost, şehirlerin yeşil alanların gelişimine önemli katkı sağlıyor. - İSTANBUL

