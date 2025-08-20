Eksun Gıda'nın Net Karında %30 Artış - Son Dakika
Ekonomi

Eksun Gıda'nın Net Karında %30 Artış

20.08.2025 13:54
Eksun Gıda, 2025'in ilk yarısında net karını %30 artırarak 129 milyon lira elde etti.

Eksun Gıda, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artış sağlayarak 129 milyon lira net dönem karı elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, un üreticisi Eksun Gıda, 2025'in ilk yarı finansal sonuçlarını ve stratejik gelişmelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.

Yatırım gücünü artıran stratejik adımlarla operasyonel verimliliği geliştiren çalışmalarını sürdüren şirket, geçen yılın aynı dönemine oranla daha güçlü bir finansal tablo ortaya koydu.

"TMS 29" enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan sonuçlara göre, bu dönemde 5 milyar lira net satış hasılatı elde eden Eksun Gıda'nın brüt karı 562,2 milyon liraya, brüt kar marjı da yüzde 11,2'ye ulaştı.

Enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere göre ise Eksun Gıda, bu dönemde 129 milyon lira net dönem karı elde ederek finansal gücünü gösterdi.

Şirketin son yatırım süreçleri dahilindeki önemli gelişmeler arasında Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin faaliyet belgesi alması yer aldı. Bu belgeyle, şirketin hammadde tedarik zincirinde depolama kapasitesini artırarak, operasyonel güvenilirliğini pekiştirmesi hedefleniyor.

Eksun Gıda, 7 bin kilovat (kW) gücündeki "EKSUN-3 RES" santrali için "Yatırım Teşvik Belgesi" alarak sürdürülebilir üretime ve yeşil enerjiye geçiş için stratejik bir hamleye imza attı. Bu teşvik, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamanın yanı sıra enerji maliyetlerinde uzun vadeli avantajlar kazanma potansiyeli taşıyor. Şirket, 11 bin 900 kW güce sahip "EKSUN-2 Rüzgar Enerji Santrali" projesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

"FAVÖK tarafında güçlü artış elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Abdullah Özkan, geçen yılın aynı dönemine kıyasla brüt kar ve marjında kayda değer iyileşme yaşandığını belirtti.

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) tarafında da güçlü artış elde ettiklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 6 ayında brüt karımız yüzde 6,1 artışla 562,2 milyon liraya yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde 41,5 milyon lira esas faaliyet zararı açıklayan şirketimiz, bu yıl 67,1 milyon lira esas faaliyet karı elde etti. 21,3 milyon lira olan FAVÖK tutarı ise 143,8 milyon liraya yükseldi. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere göre ise yılın ilk 6 ayında 129 milyon lira net dönem karına ulaşılarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artış sağlandı. Bu verilerle, sürdürülebilir büyüme yolundaki hedeflerimize kararlılıkla devam etmekteyiz."

Kaynak: AA

Eksun Gıda, Eksun Gıda, Ekonomi, Enerji, Finans, Tarım, Son Dakika

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
