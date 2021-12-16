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El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali başlıyor - Son Dakika

El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali başlıyor

16.12.2021 14:59
El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali 17 Aralık Cuma günü saat 11.00'de başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali 17 Aralık Cuma günü saat 11.00'de başlıyor. Festival boyunca kadın girişimcilerin ürünleri 150 stantta yer alacak, atölye çalışmaları ve sürpriz etkinlikler düzenlenecek.

El emeği ve girişimci kadınlar festivali başlıyor. Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki festival 3 gün devam edecek. 17 Aralık Cuma günü Zuhal Feray Şenkibar ile Merkezefendi Belediye Orkestrası konser verecek. 18 Aralık Cumartesi günü ünlü yazar İclal Aydın saat 15.00'te söyleşi ve akabinde imza etkinliği düzenleyecek. Aynı gün saat 20.00'de ise Zeynep Casalini, Zuhal Feray Şenkibar ve Rollback grubu sahne alacak. Festivalin son gününde de yazar Şermin Yaşar saat 14.00'te söyleşi ve imza etkinliği kapsamında okuyucuları ile bir araya gelecek. Festival boyunca kadın girişimcilerin ürünleri 150 stantta yer alacak, atölye çalışmaları ve sürpriz etkinlikler düzenlenecek.

Festival için servis noktaları ve saatleri

Merkezefendi Belediyesi, El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali için 17-18-19 Aralık'ta ücretsiz olarak servis araçları kaldıracak. Araçlar saat 08.00'den itibaren her saat başı Çatalçeşme, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası önü, Adalet Parkı ve Sevindik-üç kahveler noktalarından festival alanına ulaşım sağlayacak. Servis araçları etkinlik sonunda da hareket noktalarına geri hareket edecek.

"Merkezefendi'de kadınlar üretiyor"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizde ilk kez düzenleyecek olduğumuz El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali yarın başlıyor. Girişimin kadın kahramanları bu festivalde bir araya gelecek. 17-18-19 Aralık tarihlerinde, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenleyecek olduğumuz El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali'nde, 150 stantta kadın kooperatiflerimizin, derneklerimizin, emeğiyle üreten kadınlarımızın ve kadın girişimcilerimizin ürünleri hemşehrilerimizle buluşacak. Merkezefendi'de kadınlar üretiyor, ürettikçe yarınlara güvenle bakıyor. Tüm hemşehrilerimizi El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivalimize bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali başlıyor
El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali başlıyor
El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali başlıyor

Merkezefendi, Festival, Aralık, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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