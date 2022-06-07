Baran: "El Salvador ile dış ticaretimizi, 5 yılda 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile El Salvador arasındaki ticaret hacmini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedef doğrultusunda 5 yılda 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Ticaret Müsteşarı Jessica Cornejo ile birlikte ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti. SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Büyükelçi Calderon, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin bu yılın Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini hatırlatarak, ziyaretin ardından o günlerde temeli atılan konuların gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Ulaşım ve inşaat sektörüyle ilgili görüşmeler ve toplantılar yaptıklarını kaydeden Büyükelçi Calderon, TAİ-TUSAŞ ile havacılık sektöründe işbirliğine yönelik görüşmeler yaptıklarını söyledi. Büyükelçi, El Salvador'dan bir heyetin 28-30 Haziran'da düzenlenecek SEDEC Fuarı'na katılmak üzere Ankara'ya geleceği bilgisini vererek "Savunma sektörü El Salvador için önemli" dedi.

ATO Başkanı Baran'a ATO ile El Salvador Ticaret Odası arasında İyi Niyet ve İşbirliği Protokolü imzalanması önerisinde bulunan Büyükelçi Calderon, "Yüz yüze ya da sanal olarak bir toplantı gerçekleştirerek, ülkelerimiz iş insanlarını bir araya getirerek ticaretimizin gelişmesi için çalışma yapabiliriz. Ayrıca, ülkemiz yatırım olanaklarının ATO üyelerine tanıtılması konusunda da sizden destek bekliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırımı geliştirecek her türlü öneriye açığız" diye konuştu. Büyükelçi, Türkiye'nin San Salvador Büyükelçiliği'nin gelecek ay açılacağını da belirterek "Bu bizi çok mutlu ediyor" dedi.

ATO Başkanı Baran Ankara ekonomisini anlattı

ATO Başkanı Baran da ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin El Salvador ile ilişkilerinin gelişen bir ivmeye sahip olduğunu belirterek, "Devlet Başkanınızın ülkemizi ziyaretinde karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik 6 anlaşma imzalandı. Bunlardan biri ticaret ve ekonomiyle ilgiliydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da karşılıklı ticaret hacmini kısa sürede 100 milyon, 5 yıl sonrası için de 500 milyon dolara çıkarma hedefi koydu. Bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız" diye konuştu.

Türkiye'nin Latin Amerika'ya yönelik açılım politikası yürüttüğünü kaydeden Baran, bu kapsamda 2002 yılında bölgede 6 olan Türk Büyükelçiliği sayısının San Salvador'da açılacak olan ile birlikte 18'e yükseleceğini söyledi. Türkiye olarak, Devlet Başkanı Bukele'nin El Salvador'u bölgesinin lojistik merkezine dönüştürme vizyonunu desteklediklerini ifade eden Baran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı aracılığıyla da çeşitli destekler verildiğini anlattı.

Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Başkent'in savunma ve medikal sanayiinde Türkiye'nin önemli üretim merkezi olduğunu kaydetti. Ankara'nın bir ticaret ve eğitim şehri olduğunu da ifade eden Baran, kentin sağlık turizminde gelişmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda yurtdışına direkt uçuşların da gündemlerinde olduğunu söyledi. El Salvador ile Ankara iş insanlarını yüz yüze veya sanal toplantılarla bir araya getirebileceklerini kaydeden Baran, "Büyükelçimizin El Salvador Ticaret Odası temsilcileri ile İyi Niyet ve İşbirliği protokolü imzalama teklifini memnuniyetle kabul ederek, iki ülke arasında ticaret ve yatırım olanaklarının gelişmesi için Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen her türlü göreve yapmaya hazırız" diye konuştu. - ANKARA