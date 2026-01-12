Elazığ\'da 59 milyar 771 milyon liralık kamu yatırımı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 2025 yılında kent genelinde bin 156 kamu yatırım projesinin yürütüldüğünü, projelerin 59 milyar 771 milyon TL bedelle hayata geçirildiğini ve harcama oranının yüzde 66,26 olduğunu açıkladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 2026 yılı birinci dönem ocak ayı İl Koordinasyon Toplantısı'nda, 2025 yılı dördüncü dönem kamu yatırımlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen ve ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Hatipoğlu, Elazığ genelinde 2025 yılı içerisinde toplam bin 156 kamu yatırım projesinin yürütüldüğünü açıkladı.

İl merkezinde yürütülen 481 projenin toplam bedelinin 43 milyar 967 milyon Türk lirası olduğunu belirten Hatipoğlu, "Elazığ ilimizde 2025 yılı kamu yatırımı kapsamında toplam bin 156 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 59 milyar 771 milyon Türk lirasıdır. Projeler için ayrılan 15 milyar 451 milyon liralık yıl ödeneğinden, 10 milyar 238 milyon Türk lirası harcama yapılmış olup, yıl sonu itibarıyla harcama oranı yüzde 66,26 olarak gerçekleşmiştir. İl merkezimizde toplam 481 proje yürütülmektedir. Bu projelerin toplam bedeli 43 milyar 967 milyon Türk lirasıdır. Bu projeler için 10 milyar 163 milyon lira yıl ödeneği ayrılmış, bunun 6 milyar 663 milyon Türk lirası harcanmış ve harcama oranı yüzde 65,56 olmuştur. İlçelerimizde ise toplam 675 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 15 milyar 803 milyon Türk lirasıdır. İlçelerdeki projeler için 5 milyar 288 milyon Türk lirası ödenekten 3 milyar 575 milyon Türk lirası harcanmış olup, harcama oranı yüzde 67,60 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bugünkü toplantımızda hem 2025 yılına ilişkin yürütülen faaliyetleri hem de 2026 yılına yönelik projeksiyon ve planlamaları değerlendireceğiz. Toplantımızın ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ