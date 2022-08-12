'Elazığ Ekonomisine Değer Katanlar' programı - Son Dakika
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'Elazığ Ekonomisine Değer Katanlar' programı

12.08.2022 11:26
'Elazığ Ekonomisine Değer Katanlar' programı

Elazığ'da 'Elazığ Ekonomisine Değer Katanlar' Programı gerçekleştirilecek.

Elazığ'da 'Elazığ Ekonomisine Değer Katanlar' Programı gerçekleştirilecek.

TOBB tarafından düzenlenen toplantılara iştirak eden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir görüşme yaparak Elazığ'da gerçekleştirilecek olan organizasyonlar hakkında bilgi verip Elazığ TSO ve Elazığ Ticaret Borsası adına kendisini Elazığ'a davet etti. Başkan Arslan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini ve çok önemli bir gündem oluşmaması halinde Hisarcıklıoğlu'nun 25 Eylül 2022 tarihinde Elazığ'da olarak yapılacak tüm programlara katım sağlayacağını ifade etti. Başkan Arslan değerlendirmesinde, "Oda olarak üzerinde uzun bir süreden beri hazırlık yaptığımız 'Elazığ Ekonomisine Değer Katanlar' Programı ile lansman programımız hakkında Genel Başkanımız Hisarcıklıoğlu'na detaylı bilgilendirmelerde bulundum. Bu hizmet dönemimiz içerisinde yaptığımız faaliyetlerin kısa bir sunumu, ödül töreni, açılışlar ve temel atma gibi birçok etkinliğin yer alacağı Elazığ programı için Genel Başkanımız büyük bir mutluluk duymuştur. Davetten büyük bir memnuniyet duyan ve Elazığ'a çok özel sempatisi olan Genel Başkanımız; 'Suyu sert insanı mert tüm Gakgoşlara en derin selamlarımı iletin' şeklindeki selam ve mesajını paylaşıyorum. Genel Başkanımızla iş dünyamızı inşallah 25 Eylül tarihinde çok güzel bir organizasyonla buluşturacak ve Elazığ'a yakışır bir ev sahipliğinde ağırlamış olacağız. TOBB programına alınan resmi davetimiz için odamızın tüm yönetim organları ve profesyonellerimiz hazırlıklarını sürdürmektedir. TOBB Genel Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Elazığ programı ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde ayrıntılı programı ve detaylarını paylaşacağız" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Elazığ Ekonomisine Değer Katanlar' programı - Son Dakika

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