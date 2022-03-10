Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri - Son Dakika
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Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri

10.03.2022 15:18

Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleriELAZIĞ Elazığ'da valilik koordinesinde kurulan ekipler, kentteki marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri

ELAZIĞ Elazığ'da valilik koordinesinde kurulan ekipler, kentteki marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Elazığ'da valilik tarafından oluşturulan ekibi, kent genelinde fahiş fiyat ve stok denetimleri devam ediyor. Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, maliye ve emniyet personelleri ile Ticaret İl Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler, kent genelindeki marketler ve depolarında incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde yapılan incelemede ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin stok yapma durumu ve fiyat artışları kontrol edildi. Ekipler tarafından fiyatlar tek tek kontrol edildikten sonra depolara bakıldı. Son olarak marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Denetimlerin sıkı bir şekilde süreceği öğrenildi.

Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri
Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri
Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri

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Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri - Son Dakika


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