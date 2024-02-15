Elazığ'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliği gençlerin ilgisini çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elazığ'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliği gençlerin ilgisini çekti

Elazığ\'da düzenlenen \'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri\' etkinliği gençlerin ilgisini çekti

Elazığ'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliğine katılan gençler, savunma sanayiinden tarıma kadar birçok alanda yapılanları gözlemleyerek bilgi aldı. Etkinlikte gençlerin, devletin imkanlarından yararlanabilmeleri ve sorumlu vatandaşlar olarak hak ve ödevlerini daha iyi kavrayabilmeleri amaçlandı.

15.02.2024 18:50  Güncelleme: 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen ve iki gün sürecek olan 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliğine katılan gençler, stantları gezerek hem bilgi aldı hem de savunma sanayiinden, güvenliğe, iletişimden, tarıma kadar birçok alanda yapılanları gözlemledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliği Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Fuar alanında yaklaşık 30 kurum ve kuruluş, gençlere yönelik proje destekleri, hibeler ve teşvikler amacıyla açtıkları stantlarda bilgi verdi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte gençler savunma sanayiinden, güvenliğe, iletişimden, tarıma kadar birçok alanda yapılanları gözlemledi. Öte yandan etkinlikle gençlerin, kurumları daha iyi tanıyarak hem devletin imkanlarından yararlanabilmeleri hem de sorumlu vatandaşlar olarak hak ve ödevlerini daha iyi kavrayabilecekleri kaydedildi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, davetliler ve vatandaşlar katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Etkinlikler, Tarım, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliği gençlerin ilgisini çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 20:04:29. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' etkinliği gençlerin ilgisini çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement