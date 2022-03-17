Elazığ'da 'Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı' hizmete girdi - Son Dakika
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Elazığ'da 'Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı' hizmete girdi

17.03.2022 17:02
Elazığ'da 'Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı' hizmete girdi

Elazığ'da 'Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı' projesi, Hilalkent Sosyal Hizmet Binası'nda hizmete girdi.

Elazığ'da 'Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı' projesi, Hilalkent Sosyal Hizmet Binası'nda hizmete girdi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında bulunan ve 11 ana başlıkta 100 proje kapsamında yer alan Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı projesi, Elazığ Belediyesi Hilalkent Sosyal Hizmet Binası'nda hayata geçirildi. Kadınların ticarette daha fazla yer almasına imkan sunan semt pazarı, haftanın 6 günü hizmet verecek. El emeği ile pek çok alanda faaliyet gösteren kadın girişimcilere istihdam olanağı sağlayan semt pazarında, organik ürünlerden ev yapımı ürünlere ev tekstilinden unlu mamullere kadar geniş bir yelpazede ürün çeşitliliği sunuluyor.

Vatandaşları Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı'na davet eden Hilalkent Mahalle Muhtarı Ali Dündar, "Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Mahallemize çok güzel bir iş merkezi ve sosyal tesis açtı. Burada ablalarımızın el emeği göz nuru olan yemekleri, yöresel ürünleri ve el işlerinin satışı yapılıyor. Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı haftanın 6 günü açık olacak. Herkesi buraya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız buraya gelip Şahin Başkanın yaptığı bu faydalı çalışmayı yerinde görsünler" dedi.

Başkan Şerifoğulları'nın kadınlara sunduğu sosyal imkanlardan memnun olduklarını ifade eden EBEGEM kursiyeri Gamze Çizmeci, "Halkımızı Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı'na davet ediyorum. Ürünlerimiz çok güzel. Hepsi el emeği göz nuru ürünler. Burada rölyef, filografi çalışması yapan pastasını, böreğini, eriştesini evde yapıp burada satan hanımlarımız var. Bu projeyi kim düşünmüşse çok güzel düşünmüş" diye konuştu.

Semt pazarında sattıkları ürünler ile ev ekonomisine katkı sağladıklarını aktaran esnaflardan Fatma Doğan İmsal ise "El işi, organik ürünler, süt ürünlerinin ve kurutmalıkların olduğu bir pazar bulamıyorduk. Hem temiz hem göze hem de gönle hitap eden ürünlerimiz var. Çok kaliteli ve bir o kadar da uygun fiyatlara satılıyor. Halkımız gelip burayı görsün çayımızı içsin tanışalım sohbet edelim. Pazarımızı daha yakından tanısınlar" şeklinde konutu. - ELAZIĞ

Elazığ'da 'Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı' hizmete girdi
Elazığ'da 'Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı' hizmete girdi
Elazığ'da 'Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı' hizmete girdi
Elazığ'da 'Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı' hizmete girdi

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Şahin Şerifoğulları, Semt Pazarı, İstihdam, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da 'Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı' hizmete girdi - Son Dakika


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