Ekonomi

Elazığ'da Kuyumcular Sahte Altın Tespiti Yapıyor

Elazığ'da Kuyumcular Sahte Altın Tespiti Yapıyor
15.09.2025 10:22
Kuyumcular, sahte altınları mihenk taşı ve ayar suyu kullanarak tespit ediyor.

Elazığ'da kuyumcular, sahte altını mihenk taşı ve ayar suyu ile tespit ediyor.

Altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte piyasada sahte altın vakalarında da yükselişler görülmeye başladı. Dolandırıcıların bozdurmak için getirdikleri sahte altınları gerçeğinden ayırt etmek için kuyumcular şüphelendikleri durumlarda altının sahte olup olmadığını mihenk taşına sürterek anlamaya çalışıyor. Kuyumcular getirilen ürünü kontrol etmek amacıyla mihenk taşına üzerine sürtülerek çizgi oluşturuyor. Daha sonra bu çizgiler, farklı ayar suları ile temas ettiriliyor. Çizgilerin silinip silinmediğine göre sahteliği ve ayarı tespit ediliyor.

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, "Hiçbir kuyumcu esnafından vatandaşa sahte altın satılmaz. Dolandırıcılar tarafından dönem dönem bizlere gelen altına benzetilmiş ürünler satılıyor. İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum, hemen olayı çözüyorlar. Bundan dolayı sıkıntı yaşamıyoruz. Vatandaşında bildiği kuyumcular içinde en basit olan mihenk taşı. Bir de ayar sularımız var. Altın olan ürünü ve olmayan ürünü taşa sürüyoruz. Altın olmayan ürün taşta hemen siliniyor. Bununla ilgili kuyumcunun yaptığı en basit bir işlem. Bunun yanında da renginden, gramından, sesinden buda tecrübeyle alakalı bir durum, altın mı değil mi çözebiliyoruz. Elazığ'da merdiven altı bir kuyumcumuz yok" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Elazığ'da Kuyumcular Sahte Altın Tespiti Yapıyor
