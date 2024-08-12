Elazığ'da Yeni Mahsul Kurutmalıklar Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'da Yeni Mahsul Kurutmalıklar Tezgahlarda Yerini Aldı

Elazığ\'da Yeni Mahsul Kurutmalıklar Tezgahlarda Yerini Aldı

Elazığ'da yaz mevsiminde kurutulan biber, patlıcan, acur ve kabaklar, tarihi Kapalı Çarşıda tezgahlarda satışa sunuldu. Yerli kurutmalıkların çıkmasıyla fiyatlar düştü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

12.08.2024 10:43
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Elazığ'da kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlardaki yerini aldı.

Elazığ'da yaz mevsiminde tarlalardan toplanıp içleri oyulduktan sonra iplere asılarak kurutulan biber, patlıcan, acur ve kabaklar, tarihi Kapalı Çarşıda tezgahlarda yerini aldı. Yörede 'kofik' olarak adlandırılan kurutmalıklar, çarşıyı renklendirdi. Son 20 gün içerisinde yerli kurutmalıklar çıkmaya başlarken, fiyatlar da düştü. Köylüden 100 liraya alınan kurutmalıklar çarşıda, ortalama 120 liraya satılmaya başlandı. Yeni mahsul kurutmalıklar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Elazığ ürünleri çıktığı zaman piyasanın havası da değişti"

Elazığ'da kurutmalıklarının sürekli olduğunu belirten Kapalı Çarşı Başkanı Yargıç Emir, "Elazığ ürünü çıkmadan Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan temin ediyoruz. Yaklaşık 20 gündür Elazığ kurutmalıkları çıktı. Keban biberi, patlıcan, acurlar kurutuldu. Bunların yarmaları da çıktı. Hem kurutmalık hem de yarma olarak satıyoruz. Elazığ ürünleri çıktığı zaman piyasanın havası da değişti. Elazığ ürünü 100 liradan satılırken Gaziantep ve Kahramanmaraş ürünleri 150 ile 200 arası satılıyordu. Elazığ ürünü piyasaya girince fiyatlar düştü. Zaten gurbetçilerin en çok üzerinde durduğu Elazığ biberi ve patlıcanıdır. Bizim biber ve patlıcan daha ince lezzetli. Her esnafın kendisine göre köyü var. Orada yapılan kurutmalıklar bir esnafa geliyor. Biber dolması daha kolay ama patlıcanın içerisini çıkarması daha zordur. Patlıcan o yüzden biraz daha pahalı. Elazığ'da olan vatandaşlar kendileri kurutuyor, fazlalıkları da bize getiriyorlar. Nemli bölgelerden gelenler buradan alıyor. Çünkü orada kurutmak imkansız. Kargolarımız da var, kapısına kadar yollayabiliyoruz. Kurutmalıklar ortalama 120 lira. Köylüden 100 liraya alıyoruz ve ortalama 120 liraya satıyoruz. Kabak biraz daha pahalı 200 lira. Kabak biraz daha zahmetli" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Yeni Mahsul Kurutmalıklar Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika

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