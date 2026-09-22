Elazığ Şeker Fabrikası 2026-2027 kampanyasında 240 bin ton pancar işleyecek

Elazığ Şeker Fabrikası, 2026-2027 dönemi 71. Şeker Pancarı Alımı ve İşleme Kampanyası'nı törenle başlattı. Tesis bünyesinde işlenecek 240 bin ton şeker pancarından 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas ve 55 bin ton yaş küspe elde edilmesi hedefleniyor.

Türkşeker bünyesinde 1956 yılından bu yana üretimini sürdüren Elazığ Şeker Fabrikası, 2026-2027 dönemi 71. Şeker Pancarı Alımı ve İşleme Kampanyası'nı törenle başlattı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Fabrika Müdürü Sami Tekin, sahadaki son durumu ve sezona ilişkin rekolte beklentilerini paylaştı.

Geniş bir üretim ağında çalışmaların tamamlandığını belirten Fabrika Müdürü Sami Tekin, "2026 yılı üretim sezonumuz kapsamında 3 ilde, 93 köyde, toplam 2 bin 708 çiftçimiz ile 40 bin 187 dekar alanda 334 bin 600 ton A kotası pancar sözleşmesi imzalamış bulunmaktayız. Sahadan yaklaşık 250 bin ton pancar tesellümü yapacağımızı ve bunun bedelini ödeyeceğimizi tahmin etmekteyiz. Tesellüm edilen bu ürünün 240 bin tonunu işleme sürecine dahil edeceğimizi öngörüyoruz. Söz konusu 240 bin ton pancarın 190 bin tonunu kendi fabrikamızda, 50 bin tonunu ise Malatya Şeker Fabrikası'nda işleyeceğiz. Fabrikamızda işlenecek olan 190 bin ton şeker pancarından sezon sonunda 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas ve 55 bin ton yaş küspe posası üreteceğiz. Yeni kampanya dönemimizin tüm üreticilerimize, çalışanlarımıza ve bölge ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından fabrikaya pancar getiren ilk 6 üreticiye hediyeleri takdim edildi. Tören, meydan sahasında gerçekleştirilen kantar açılışı, kurban kesimi ve yapılan duaların ardından ilk pancar alımıyla sona erdi.

Fabrika sahasında gerçekleştirilen törene Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, Elazığ Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Ergin, Şeker-İş Sendikası Şube Temsilcisi Hüseyin Kaykaç, Ziraat Odası temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda pancar üreticisi çiftçi katıldı.