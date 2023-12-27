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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kovancılar'da Karma OSB ile ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kovancılar'da Karma OSB ile ilgili açıklamalarda bulundu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Kovancılar ilçesinde yapılacak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin bölge yatırımcılarına önemli avantajlar sağlayacağını belirtti. Alan, teşvikler ve Karma OSB'nin yatırımcıları teşvik ettiğini ve Kovancılar'ın alt yapı sorunu olmadığını vurguladı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kovancılar\'da Karma OSB ile ilgili açıklamalarda bulundu
27.12.2023 - 16:18,
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Kovancılar ilçesini ziyaret ederek ilçede yapılacak ve bölge yatırımcılarına önemli avantajlar sağlayacak Karma Organize Sanayi bölgesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kovancılar programı kapsamında Kovancılar İş Adamları Derneği Başkanı Hanifi Bekirgil ve Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli'yi ziyaret eden Başkan Alan, üye ve esnaflarla da bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Elazığ OSB'de uygulanan teşviklerden ilçelerin de cazibe merkezi kapsamına alınarak faydalanmasının önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Başkan Alan, "1 ya da 1.5 milyon üzeri yatırım yapan herkes girişimci altıncı bölge teşviklerinden yararlanıyor. Bunlar, ilçemiz için önemli ve güzel imkanlar. Kovancılar bölgesinden Avrupa'da yaşayan çok kıymetli hemşerilerimiz var. Kendilerinin yurt dışında önemli yatırımları var. Bizler bu güne kadar Avrupa'ya gittiğimizde onları Elazığ'a yatırım yapmaları konusunda çok da ısrarcı olamıyorduk. Ama şimdi hem teşvikler hem de Karma OSB'miz olduğundan dolayı yatırım yapmaları konusunda teşvik edici ve özendirici olabiliyoruz. Bizler, önümüzdeki günlerde Valimiz, Belediye Başkanımız, KİAD Başkanımızla birlikte bir heyet olarak Fransa, Almanya, Hollanda'ya gideceğiz. Fırat Kalkınma Ajansının desteklerini anlayacağız. Hangi yatırımları yapmalarının daha avantajlı olduğunu, hangi sektörde yatırım yapılırsa Kovancılar'ın hızla kalkınacağını somut örneklerle anlatacağız" dedi.

"Kovancılar'ın alt yapı sorunu yok"

Kovancılar'ın alt yapı ve üst yapı problemi olmayan ilimizin en büyük ilçesi olduğuna dikkat çeken Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Kovancılar gibi gelişmekte olan bir ilçeye Karma OSB açılmasıyla birlikte en az 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını ve bunun bölgesel gelişmeye önemli oranda katkı sağlayacağını ifade etti.

Kovancılar ilçesinde Karma OSB kurulmasının ilçenin ve bölgenin kalkınmasında önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, bu konuda emeği geçen Elazığ Ticaret ve sanayi Odası Başkanı İdris Alan ile KİAD Başkanı Hanifi Bekirgil'e teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Kovancılar, Elazığ, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kovancılar'da Karma OSB ile ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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