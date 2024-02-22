Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Mimar ve Mühendislerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Mimar ve Mühendislerle Bir Araya Geldi

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Mimar ve Mühendislerle Bir Araya Geldi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Mimar ve Mühendisler Platformu üyeleriyle bir araya gelerek şehrin kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

22.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, mimar ve mühendislerle bir araya geldi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Mimar ve Mühendisler Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Mimar ve Mühendisler Platformu Başkanı Ömer Faruk Baltacı, amaçlarının şehri her alanda kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Genç beyin ve teknik elemanların bir platform etrafında buluşmasını anlamlı bulduğunu dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Bu duyarlığınızın sonucu olarak sık sık bir araya geliyor, istişareler yapıyor, beyin fırtınaları gerçekleştiriyor ve ortak akılda buluşuyorsunuz. Bu toplantılarda aldığınız karar ve tavsiye niteliğindeki önerilerinizi ilgili makamlara iletiyorsunuz. Bugün de odamızın ev sahipliğine bir araya gelerek yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarımız ve meclis üyelerimize yönelik önerileriniz ve taleplerinizi dile getirecek çalışmalar yapacaksınız. Yaşadığımız depremler ve sonrasında oluşan sorunlardan da gördük ki hem yöneticilerimizin hem de yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın sizlerin görüşleriyle yol almaları ve hareket etmeleri gerekli. Ülkeler gibi şehirler de gençlerin yeni fikir ve inovativ projeleriyle kalkınır ve büyür" dedi.

Başkan Alan, "Gençlerimizin olaylara teknik, bilimsel ve yenilikçi gözle bakmaları, ülkenin arz-talep dengesini güzel okumaları onları ve doğru zamanda doğru kararı verip yeni atılım ve girişimlerde bulunmaları önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Bu adımı atan gençler sayesinde bir bakıyorsunuz ki statik ve durağan bir yapıya sahip olan firmalar, birden bire dinamik ve atılım yapan bir konuma yükseliyor ve ülkemizde saygın bir markaya dönüşebiliyor. Depreme dirençli şehirler sizlerin kaleminden çıkan projelerle oluşacak. Hem estetik hem sağlam hem de ekonomik yapılar ve projeler sizlerin ufkundan doğacaktır. Bizler Elazığ TSO olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Yapacağınız çalışmalara ve şehre teknik elemanlar olarak vereceğiniz katkılara destek olmaya hazırız ve yanınızdayız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Mimar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Mimar ve Mühendislerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:25:27. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Mimar ve Mühendislerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement