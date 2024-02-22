Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, mimar ve mühendislerle bir araya geldi.
Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Mimar ve Mühendisler Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Mimar ve Mühendisler Platformu Başkanı Ömer Faruk Baltacı, amaçlarının şehri her alanda kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.
Genç beyin ve teknik elemanların bir platform etrafında buluşmasını anlamlı bulduğunu dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Bu duyarlığınızın sonucu olarak sık sık bir araya geliyor, istişareler yapıyor, beyin fırtınaları gerçekleştiriyor ve ortak akılda buluşuyorsunuz. Bu toplantılarda aldığınız karar ve tavsiye niteliğindeki önerilerinizi ilgili makamlara iletiyorsunuz. Bugün de odamızın ev sahipliğine bir araya gelerek yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarımız ve meclis üyelerimize yönelik önerileriniz ve taleplerinizi dile getirecek çalışmalar yapacaksınız. Yaşadığımız depremler ve sonrasında oluşan sorunlardan da gördük ki hem yöneticilerimizin hem de yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın sizlerin görüşleriyle yol almaları ve hareket etmeleri gerekli. Ülkeler gibi şehirler de gençlerin yeni fikir ve inovativ projeleriyle kalkınır ve büyür" dedi.
Başkan Alan, "Gençlerimizin olaylara teknik, bilimsel ve yenilikçi gözle bakmaları, ülkenin arz-talep dengesini güzel okumaları onları ve doğru zamanda doğru kararı verip yeni atılım ve girişimlerde bulunmaları önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Bu adımı atan gençler sayesinde bir bakıyorsunuz ki statik ve durağan bir yapıya sahip olan firmalar, birden bire dinamik ve atılım yapan bir konuma yükseliyor ve ülkemizde saygın bir markaya dönüşebiliyor. Depreme dirençli şehirler sizlerin kaleminden çıkan projelerle oluşacak. Hem estetik hem sağlam hem de ekonomik yapılar ve projeler sizlerin ufkundan doğacaktır. Bizler Elazığ TSO olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Yapacağınız çalışmalara ve şehre teknik elemanlar olarak vereceğiniz katkılara destek olmaya hazırız ve yanınızdayız" diye konuştu. - ELAZIĞ
Son Dakika › Ekonomi › Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Mimar ve Mühendislerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?