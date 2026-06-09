Başkan Alan, "Aidatlarını ödemeyen ve durumlarını bildirmeyen üyelerin oda kayıtları resen silinir"

Resen kayıt silmenin kanuni bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Bu işlemler kişiye özel değil, tamamen mevzuatın gereğidir. İki yıl aidatını ödemeyen üye askıya alınır. Bunun üzerinden iki yıl daha geçmesine rağmen aidatlarını ödemeyen ve durumlarını bildirmeyen üyelerin oda kayıtları resen silinir" dedi.

Son günlerde kamuoyunda gündem olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki resen üye kaydı silme işlemleri, meslek gruplarının artırılması ve coğrafi işaretli ürünler konusunda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan önemli açıklamalarda bulundu. Resen kayıt silme işlemlerinin kanuni bir zorunluluk olduğunun altını çizen Başkan Alan, tüm Ticaret ve Sanayi Odalarının aynı uygulamayı yapmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Resen kayıt silme sürecinin nasıl işlediğini anlatan Alan, "Ticaret ve Sanayi Odalarının 5174 sayılı kanun çerçevesinde bunu yapması gerekiyor. İncelediğimiz dosyalar arasında benim birinci derece yakınlarımın da bulunduğunu gördük. Kanun gereği sistem tarafından otomatik olarak silinen kayıtlar bunlar. Bu işlemler kişiye özel değil, tamamen mevzuatın gereğidir. İki yıl aidatını ödemeyen üye askıya alınır. Bunun üzerinden iki yıl daha geçmesine rağmen aidatlarını ödemeyen ve durumlarını bildirmeyen üyelerin oda kayıtları resen silinir. Burada sanki birileri bilgisayarın başına geçip isim seçerek silme işlemi yapıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz. Ayrıca oda kaydının resen silinmesi konusu, ilgili üyelerin ticaretinin engellenmesi gibi bir sonuç kesinlikle doğurmaz, bu durum sadece oda sicil kaydıyla alakalı bir husustur" diye konuştu.

Kamuoyunda oluşturulan iddialara sert tepki gösteren Alan, "Burası sıradan ve keyfi yönetilen bir kurum değil. Burası kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Bizi denetleyen müfettişler var. Birilerinin çıkıp da istediği kişiyi silmesi gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Böyle bir yanlışın yapılması mümkün değildir. Aynı uygulama 2008, 2012, 2015, 2017, 2022 ve 2026 yıllarında dönemin oda yönetim kurulları tarafından da yapıldı. 2022 yılında o dönemde ben de başkan adayıydım. Ancak çıkıp hiçbir zaman 'üyeler silindi' diyerek bir polemik oluşturmadım. Çünkü bunun kanuni, rutin bir uygulama olduğunu biliyordum. Bu işlemleri yapmak zorundayız. Yapmadığımız takdirde görevimizi yerine getirmemiş oluruz. Kanun bize bunu emrediyor. Eğer bu üyelerle ilgili gerekli işlemler yapılmazsa oda yönetim kurulu ve meclis üyeleri yükümlülük altında kalır" şeklinde konuştu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek grup sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmalara da değinen Başkan Alan, uzun süren hazırlıkların ardından meslek grup sayısının 14'ten 19'a çıkarıldığını açıkladı. 2008 yılında 4 bin üyeye sahip olan Elazığ TSO'nun bugün yaklaşık 9 bin 500 üyeye ulaştığını belirten Alan, buna rağmen uzun yıllardır meslek grup sayısının değişmediğini ifade etti.

Şehrin ekonomik ve kültürel değerlerinin korunması adına coğrafi işaret çalışmalarına büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Alan, göreve geldikleri günden bu yana önemli mesafe kat ettiklerini dile getirdi. Bugüne kadar Elazığ Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili kurumlar tarafından toplam 14 tane ürünün tescili yapılmış olduğunu belirten Alan, son iki yıllık çalışma süreci sonunda ise 35 ürün için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını açıkladı. - ELAZIĞ