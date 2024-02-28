Verginin önemine değinen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Ülkemizin ve şehrimizin gelişmesi ve kalkınması yanında başta eğitim, sağlık, güvenlik, yollar ve tüm kamu hizmetlerinin halkımıza eşit olarak ulaştırılmasında vergilerin önemi elbette büyüktür" dedi.
Elazığ Defterdar Vekili Ahmet Fatih Göksal ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti. Defterdar Vekili Ahmet Fatih Göksal, yapacakları faaliyetlere değinerek katkıları için Başkan Alan'a teşekkür etti.
'Geleceğimiz vergilerimizle güvende' sloganıyla kutlanan vergi haftasının vergi bilincinin geliştirilmesi adına önemli olduğunu aktaran Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Ülkemizin ve şehrimizin gelişmesi ve kalkınması yanında başta eğitim, sağlık, güvenlik, yollar ve tüm kamu hizmetlerinin halkımıza eşit olarak ulaştırılmasında vergilerin önemi elbette büyük. Bizler de şehrin iş insanları olarak, ülkemizin ve şehrimizin gelişmesi, insanlarımızın iş ve AŞ sahibi olması adına yatırımlar yapan ve kazançları oranında vergisini veren ve vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğuna inanan iş insanları olarak vergimizi zamanında veriyor ve ülkemize katkımızı sunuyoruz. Bununla birlikte Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrin her alanda daha iyi noktalara gelmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla istişareyi ve şehri ortak akılla yönetmeyi önemsiyoruz. Bu amaçla ilimiz yöneticileri, siyasilerimiz ve STK'larımızla sık sık bir araya gelerek tüm şehir olarak daha çok üretmek, daha çok kazanarak ve bunun karşılığı olarak devletimize daha çok vergi vermek amacıyla gayret gösteriyoruz. Hemşerilerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ürettikleri hizmetlerinden en iyi ve etkin bir şekilde istifade edebilmesi ve hizmetlerin artarak devam etmesi amacıyla vergi bilincinin artırılmasını da öncelikli ve önemli görüyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ
Son Dakika › Ekonomi › Elazığ TSO Başkanı: Vergilerin önemi büyüktür - Son Dakika
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