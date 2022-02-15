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Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili Aksu, TOBB organizasyonunda sunum yapacak - Son Dakika

Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili Aksu, TOBB organizasyonunda sunum yapacak

15.02.2022 16:27
Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili Aksu, TOBB organizasyonunda sunum yapacak

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Vekili ve Elazığ TSO 14 Meslek Komitesi Eğitim Sektörü Başkanı Veli Aksu, TOBB tarafından düzenlenecek olan sunumda eğitim sektörünün sorunları ve çözümlerini dile getirecek.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Vekili ve Elazığ TSO 14 Meslek Komitesi Eğitim Sektörü Başkanı Veli Aksu, TOBB tarafından düzenlenecek olan sunumda eğitim sektörünün sorunları ve çözümlerini dile getirecek.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Vekili ve Elazığ TSO 14 Meslek Komitesi Eğitim Sektörü Başkanı Veli Aksu, 1 Mart'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenecek olan 'Eğitim şurasında' sunum yaparak eğitim sektörünün sorun ve çözümlerini dile getirecek. TOBB Eğitim Sektörü Meclisi ve TOBB Eğitim Sektörü Yüksek İstişare Kurulu görevleri tevdi edilen Veli Aksu, bu önemli görevler için teşekkür ederek, 30 yılı aşkın süredir sektördeki birikimlerini ülke eğitiminin gelişimine aktarmaktan büyük mutluluk duyacağını söyledi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ise, "Veli Aksu tarafından hazırlanan mesleki eğitimin sorunları ve çözüm önerileri dosyasını başkanımıza takdim etmiştik. Veli hocamız da bir sunum yaparak konu hakkındaki tespitlerini aktarmıştı. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Veli hocanın birikimden etkilenerek bu tecrübeleri TOBB çatısı altında değerlendirmek istediklerini ifade ederek iki önemli görev tevdi ettiler. Hem odamız hem de ilimiz açısından bu önemli görevlendirmeler için başkanımıza teşekkür ederken, Veli hocamızı da tebrik ediyoruz. Elazığ TSO bu görevlendirmelerin ardından TOBB çatısı altında Ulaştırma Sektörü Meclisinde sonra Eğitim Sektörü Meclisinde de artık temsil edilecek. İnşallah TOBB çatısı altında ülkemizin çok önemsediği mesleki eğitimle ilgili olarak Veli hocamız önemli hizmetler verecek ve değer katacaktır" dedi. - ELAZIĞ

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Togo Cumhuriyeti, Meclis Başkanı, Türkiye, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili Aksu, TOBB organizasyonunda sunum yapacak - Son Dakika Ekonomi


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