Elbistan'da kırsal kalkınmaya 2 milyon 141 bin lira destek - Son Dakika
Üye Girişi

Elbistan'da kırsal kalkınmaya 2 milyon 141 bin lira destek

13.05.2022 09:26
Elbistan'da kırsal kalkınmaya 2 milyon 141 bin lira destek

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programından 113 projeye toplamda 2 milyon 141 bin TL hibe sağlandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programından 113 projeye toplamda 2 milyon 141 bin TL hibe sağlandı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürdüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında hibe desteği kazanan üreticilerin belli olduğunu söyledi.

Çitil, ilçe genelindeki 113 üreticinin hazırladığı projenin hibe desteğine uygun görüldüğünü belirterek, "4 milyon 283 bin 267 lira tutarındaki bu projeler, 2 milyon 141 bin 633 lira hibe desteği kazandı" dedi.

Kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek ve çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla ekipman alımının desteklendiğini dile getiren Çitil, "amacıyla tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlandığını belirtti.

Hibeye esas projelerin hak sahipleri ile sözleşme imzalama sürecinin başladığını ifade eden Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2021-2022 başvuru döneminde hak kazananlar belli oldu. Hibe almayı hak kazanan çiftçilerimizle sözleşme imzalamaya başladık. Hak sahibi çiftçilerimiz, 24 Mayıs tarihine kadar sözleşmelerini imzalayarak yüzde 50 hibe desteği ile ilgili işlemleri başlatacaklar. Belirlenen tarihe kadar sözleşme imzalamayan üreticilerimiz ise bu önemli haktan yararlanamayacak" dedi.

Uygulanacak projelerin şimdiden şehrin tarımsal üretimini arttırmada fayda sağlayacağının altını çizen Çitil, "Elbistan çiftçisi, bakanlığımızın ve paydaş kurumların sunduğu bu tür hibe desteklerinden yararlanma noktasında çok önemli bir yerde duruyor. Çiftçilerimiz, hem ekipman hem de yatırımlarla ilgili birçok proje hazırlayarak sektöre ve kentimiz ekonomisine destek olma adına gayret gösteriyor. 113 üreticimizin de hibe desteğine hak kazanması bunun en büyük göstergesi. Uygulanacak projelerin şimdiden şehrimizin tarımsal üretimini arttırmada fayda sağlamasını ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler de, ekipman alımı için hibe desteğinin önemine dikkat çekerek, "İhtiyacımız olan tarımsal ekipmanların yüzde 50'si cebimizden çıkıyor. Yüzde 50'sini de devletimiz karşılıyor. Çiftçi için büyük anlamı var. Bu desteğin verilmesinde bizlere katkı sunanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan'da kırsal kalkınmaya 2 milyon 141 bin lira destek
Elbistan'da kırsal kalkınmaya 2 milyon 141 bin lira destek

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı Fideler görücüye çıktı Fideler görücüye çıktı

Kahramanmaraş, Türk Lirası, Elbistan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elbistan'da kırsal kalkınmaya 2 milyon 141 bin lira destek - Son Dakika


Son Dakika
09:27 ABD, Suriye'nin kuzeyine yönelik yaptırım kararını kısmen kaldırdı
09:26 Zafer Partisi mültecilerin geleceğini halka soracak! Kent meydanlarına referandum sandıkları koyacaklar: Gitsinler mi, kalsınlar mı?
09:23 İntihar etmek için Şişli Camii'nin alemine çıktı, vazgeçip fotoğraf çekti
09:11 Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı?
06:24 İspanya'da regl dönemini ağır geçiren kadınlara izin yolda
09:03 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu?
08:56 Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun gezisinden haberim de onayım da vardı, gördüğü ilgiden çok memnunum
08:55 İnegöl'de üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı: Vücudunun yüzde 60'ı ağır bir şekilde yandı
08:52 Aleyna Tilki - Demet Akalın kavgasına Mustafa Topaloğlu da dahil oldu: Tek rakibin uzay starlığı!
08:52 Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 09:35:49. #1.13#
SON DAKİKA: Elbistan'da kırsal kalkınmaya 2 milyon 141 bin lira destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement