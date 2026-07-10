Eldivan Kirazında Bu Yıl 400 Ton Rekolte Bekleniyor

Geçen yıl zirai don nedeniyle verim alınamayan Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yetiştirilen kirazda bu yıl yaklaşık 400 ton rekolte bekleniyor.

"Eldivan'ın kirazı, dosta gider birazı, artık çekemez oldum, bana ettiğin nazı" dizeleriyle türkülere konu olan Eldivan kirazının hasat dönemi başladı.

Kiraz üreticisi Kerim Çağıran, AA muhabirine, kiraz üretiminin kendine göre zorlukları olduğunu anlattı.

Çocuk yetiştirir gibi kiraz yetiştirdiklerini belirten Çağıran, "Yetiştiriyorsunuz, meyve verdiği zaman ayrı seviniyorsunuz. Dosta ikram ettiğiniz zaman ayrı dostluk kazandırıyor. Yani meyvelerin bize kazandırmış olduğu dostluklar daha farklı. Para kazanmak değil de dost kazanmak daha güzel oluyor." dedi.

Bu sene verimden memnun olduklarının altını çizen Çağıran, "Ortalama 5-6 ton üretim yapıyoruz. Tabii çoğu üstünde kalıyor toplayamayınca. Sanayilik bu sene hiç gelmedi. Gelmediği için onlar dalında kaldı. Yarımca dediğimiz bu kirazları bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Üretici Ali Sert de yaklaşık 100 kiraz ağacında üretim yaptığını dile getirerek, "Önceki yıllarda kirazı tüccara veriyorduk. Tüccar bu sene gelmedi, kendi imkanlarımıza satıyoruz. Verim çok güzel. Geçen sene bir tane yiyemedik, bu sene çok." dedi.

Eldivan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saray ise ilçenin ana ürününün kiraz olduğunu söyledi.

Geçen yıl kuraklık ve dondan ötürü ağaçlardan hiç kiraz alınamadığını, bu yıl ise 350-400 ton civarında rekolte beklediklerini vurgulayan Saray, "Türkiye genelinde kirazın çok olmasından ötürü sanayilik kirazımız için bu sene pazarlamacılar gelmedi. Sofralık kirazımız var, vatandaş kendi imkanlarıyla pazarlarda kirazını satmaya çalışıyor." diye konuştu.

Eldivan kirazının, aromasıyla diğer kirazlarda ayrıldığına dikkati çeken Saray, "Aroma itibarıyla kiramızın Türkiye'de ilk üçe giriyor. Bu yüzden de tutuluyor. Eldivan'da 200 civarında üretici vardır. Genelde Çankırı, Ankara bu bölgelerde tüketimi yapılıyor." ifadelerini kullandı.