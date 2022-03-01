Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak? - Son Dakika
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Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?

01.03.2022 08:48
Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası bugün yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesini açıkladı. Buna göre, elektrik faturalarına uygulanan yüzde 18'lik KDV yüzde 8'e düşürülürken meskenlerdeki tarife sınırı da aylık 210 kilovattan 240 kilovata yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası elektrikte yeni tarifeyi açıkladı. Erdoğan ayrıca, elektrik faturalarında uygulanan yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e düşürdükleri müjdesini verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, düşük kademe elektrik tüketim limitinin günlük 8 kilovatsaate çıkarılmasıyla 32 milyon mesken abonesi yani mesken abonelerinin yüzde 81'i bu dilimde yer alacak.

YÜZDE 10'LUK KDV İNDİRİMİ

Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat, kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, günlük tüketimlerin 8 kilovatsaat üstündeki kısım için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacak. Söz konusu fiyatlar ve oranlar, 1 Mart itibarıyla geçerli olacak.

TOPLAM İNDİRİM YÜZDE 14'Ü BULACAK

Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının artırılmasıyla mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14'ü bulacak.

48 LİRA DAHA AZ ÖDEYECEK

EPDK'nin örnek hesaplamasına göre, 30 günlük fatura döneminde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi şubatta ödediği 350 lira elektrik faturası yerine martta 302 lira ödeyecek.

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Mesken aboneleri için düşük kademe limiti günlük 8 Kilowatt olarak belirlendi Mesken aboneleri için düşük kademe limiti günlük 8 Kilowatt olarak belirlendi Mesken aboneleri için düşük kademe limiti günlük 8 Kilowatt olarak belirlendi Mesken aboneleri için düşük kademe limiti günlük 8 Kilowatt olarak belirlendi

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Son Dakika Ekonomi Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak? - Son Dakika


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