Elektrik fiyatları belirlandı: En yüksek 3 bin lira - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik fiyatları belirlandı: En yüksek 3 bin lira

Yarın için spot piyasada elektrik fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 1978 lira 6 kuruş oldu.

13.12.2024 14:46
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1978 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,2 azalarak 1 milyar 514 milyon 425 bin 391 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 01.00'de 1978 lira 6 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 524 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 546 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik fiyatları belirlandı: En yüksek 3 bin lira - Son Dakika

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