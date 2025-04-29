Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,15 artarak 1 milyar 267 milyon 834 bin 167 lira 63 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 501 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 92 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 107 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.