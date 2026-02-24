Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Elektrik Fiyatları Belirlendi

24.02.2026 14:35
Spot piyasada yarın elektriğin fiyatı 3 bin 375 lira ile 1442 lira 39 kuruş arasında değişecek.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 375 lira, en düşük 1442 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,2 artarak 1 milyar 677 milyon 506 bin 497 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 375 lira, en düşük saat 07.00'de 1442 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 544 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 589 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 235 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

