Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 199 lira 99 kuruş, en düşük 700 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,1 azalarak 971 milyon 821 bin 520 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 05.00 ve 21.00'de 2 bin 199 lira 99 kuruş, en düşük 23.00'te 700 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1640 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1643 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 227 lira, en düşük 241 lira 41 kuruş olarak kayıtlara geçti.