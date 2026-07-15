Elektrik Fiyatları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Rekor Kırdı

15.07.2026 14:28
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Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı yarın en yüksek 4.487, en düşük 955 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 487 lira 17 kuruş, en düşük 955 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,7 artarak 1 milyar 770 milyon 872 bin 975 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 487 lira 17 kuruş, en düşük saat 12.00'de 955 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 885 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 899 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 9 lira 65 kuruş, en düşük 521 lira 43 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Rekor Kırdı - Son Dakika

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