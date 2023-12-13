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Elektrik fiyatları yarın için belirlendi - Son Dakika
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Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 899 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saat 08.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 23.00'te 899 lira olarak tespit edildi.

Elektrik fiyatları yarın için belirlendi
13.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:18
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 899 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,9 azalarak 1 milyar 171 milyon 536 bin 408 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 23.00'te 899 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1841 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1902 lira 111 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1249 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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