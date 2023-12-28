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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 980 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,81 artarak 1 milyar 376 milyon 110 bin 839 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00, 17.00 ve 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 13.00'te 980 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 201 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 209 lira 37 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1288 lira 34 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi
28.12.2023 - 15:07,  Güncelleme: 15:13
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 980 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,81 artarak 1 milyar 376 milyon 110 bin 839 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00, 17.00 ve 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 13.00'te 980 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 201 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 209 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1288 lira 34 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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