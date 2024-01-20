 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 200 lira, en düşük 498 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 47 azalarak 704 milyon 416 bin 829 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 2 bin 200 lira, en düşük 23.00'te 498 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1216 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1240 lira 73 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 1175 lira 38 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi
20.01.2024 - 15:18,
Abone Ol

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 200 lira, en düşük 498 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 47 azalarak 704 milyon 416 bin 829 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 2 bin 200 lira, en düşük 23.00'te 498 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1216 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1240 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 1175 lira 38 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:15:04. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement