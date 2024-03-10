Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1450 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,9 artışla 1 milyar 427 milyon 583 bin 792 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 1450 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 313 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 317 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.