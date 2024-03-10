Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1450 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,9 artışla 1 milyar 427 milyon 583 bin 792 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 1450 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 313 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 317 lira 87 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, Türkiye'de traktörde de çevreci motor teknolojisinin yaygınlaşacağını söyledi. Canbeyli, traktör üreticilerinin faz 5 emisyon seviyesine sahip traktör üreteceklerini ifade etti. Bu yıl haziran sonuna kadar bir geçiş sürecinin tanımlandığını dile getiren Canbeyli, traktör üreticilerinin temmuzdan itibaren Avrupa'da kullanılan en son emisyon seviyesi olan faz 5 emisyona sahip çevreci motor teknolojisine geçeceğini anlattı. TürkTraktör olarak faz 5 seviyesine hazır olduklarını belirten Canbeyli, çiftçilerin işlerindeki verimliliği artırmak ve yakıt tüketimini minimize etmek için çevreci motor teknolojisinin önemli bir araç olduğunu vurguladı. Ayrıca Canbeyli, TürkTraktör'ün 2023'te rekor bir üretim gerçekleştirdiğini ve traktör pazarında lider olduğunu söyledi.
Kayseri'de pastırmacılar, Ramazan için iftarın vazgeçilmezi olan sucuk içlerini hazır ederek, tezfahlarda satışa sundu. Pastırmacı Yasin Güzel, sucuk içinde sinir olmamasına ve yağ oranının düşük olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, Ramazan ayı denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını kontrol etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kadın Akademisi'nin açılışını yaparken, Kent Meydanı 5. Etap binasının temelini attı. Açılış ve temel atma programında Kolpa müzik grubu da konser verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin bu kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz"
Deprem bölgesi Malatya'da Ramazan ayı başlarken çarşı ve pazarlar hareketlendi. Vatandaşlar, fiyatların normal olduğunu belirterek alışverişlerini gerçekleştirdi. Pazar esnafı ise durumdan memnun olduklarını ifade etti.
Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 20. Konya Tarım Fuarı'na 96 ülkeden 241 bin 508 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
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