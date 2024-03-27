Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,3 azalarak 1 milyar 254 milyon 756 bin 456 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1937 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1915 lira 30 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1493 lira 60 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'un imkan ve kabiliyetleriyle Türk sanayisinin en hızlı gelişen şehirlerinden biri olabileceğini belirtti. Bakan Kacır, Samsun'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehirdeki projeleri inceledi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir projelerini övdü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, salgın, deprem ve dış gelişmelerin Türkiye'nin geçmiş 5 yılını etkilediğini belirterek, toparlanma ve ekonomik düzelme sürecine girildiğini söyledi. Tunç, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi ve vatandaşların alım gücünün artırılması gerektiğini vurguladı.
Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle, kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve yerel üreticilerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 520 çiftçiye, kişi başı 125 kilogram yüzde elli hibe olmak üzere nohut tohumu dağıtıldı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, nohut dağıtım programında üretimin önemini vurgulayarak, tarımsal üretim noktasında belediyenin sürekli destek olmaya devam edeceğini belirtti.
Bosna Hersek'in Zenica kentindeki kömür madeninde çalışan işçilerin maaşlarının ödenmemesi üzerine, ülkenin farklı kentlerinden yüzlerce maden işçisi Saraybosna'da eylem yaptı. Maden işçileri, ailelerinin de katılacağı daha büyük bir eylem yapacaklarını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen bir programa katılarak yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada tohumculukta ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin tohumlarının yüzde 97'sini kendi topraklarında ürettiğini ve dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ettiğini söyledi. Ayrıca, Tosya'ya son 22 yılda yaklaşık 800 milyon liralık tarımsal destek ve yatırım yapıldığını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay için hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz yolu olmak üzere dört bir koldan çalıştıklarını söyledi.
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, emeklilere devletin dini bayramlarda verdiği miktar kadar bayram ikramiyesi vereceklerini açıkladı. Ayrıca, belediye tarafından yapılan diğer yardımlar da duyuruldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Denizli'de 200 bin kadının işten çıkartıldığı iddiasını yalanlayan DTO Genel Başkanı Erdoğan, kadın çalışan sayısının 126 bin 700 olduğunu ve Özel'in açıklamalarının doğru olmadığını belirtti. Erdoğan, toplumsal hassasiyet gerektiren konularda yapılan açıklamalarda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, yanlış bilgilerle siyaset yapmanın kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti.
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