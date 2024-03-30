Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük sıfır lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,8 azalarak 696 milyon 814 bin 957 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük 11.00-13.00 saatlerinde sıfır lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1269 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1251 lira 86 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 755 lira 44 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı. Erzurum'da bu yılın Ocak-Şubat ayları arasında 48 şirket kurulumu gerçekleşti. İl, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4. sırada yer aldı. Erzurum, Türkiye illeri sıralamasında ise 40. sırayı aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda yeni bir fidanlık açarak, yerli üreticilerden tedarik edilen ağaçları yeşil alanlara dikiliyor.
Vali Karadeniz, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek, birlik başkanı Mustafa Ör'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarım ve hayvancılığın Sakarya'nın gelişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Vali Karadeniz, üreticilere destek sağlanacağını belirtti. Ör ise üreticilerin haklarının korunması ve ürünlerin pazarlanması konusunda görüşlerini aktardı.
Güdül Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında, 430 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli toplam 43 ton tohumluk nohut dağıtıldı. Dağıtım programında Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ve diğer ilgililere teşekkür etti.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, KDV ve ÖTV güncellemelerinin fiyatlara etki ettiğini söyleyerek, son 1 yılda akaryakıta yüzde 300 civarında zam geldiğini belirtti. Polat, akaryakıta 2021 yılından beri toplam yüzde 550 ve son 1 yıl içerisinde de yüzde 300'e yakın zam geldiğini ifade etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'den Mersin'e ulaşacak tren yolu projesiyle ilgili çalışmaları üstleneceğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları ve belediye çalışanlarının ücretleri konusundaki hassasiyetini vurguladı. Çopuroğlu, ayrıca Kayseri'ye yapılacak yüksek hızlı tren ve sanayicilerin yeşil pasaport alabilmesi konularında da açıklamalarda bulundu.
Bugün yapılacak yerel seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ekonominin sorunları sihirli bir değnek değmiş gibi, hemen çözülmeyecek. Piyasaların çok kırılgan bir dengede seyrettiği unutulmadan, gereken tedbirleri almak için, fazla beklenmeden, harekete geçilmesi gerekiyor.
Efeler Belediyesi, ilçede Pazar günü kurulacak olan semt pazarlarının, yerel seçim sebebiyle bugün kurulduğunu duyurdu. Pazar günü ilçe genelinde kurulan Soğukkuyu, Kemer, Efekent ve Kurtuluş semt pazarlarının seçim yasakları sebebiyle 30 Mart Cumartesi günü kurulduğunu duyurdu.
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