Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 688 lira 99 kuruş, en düşük 500 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,9 azalarak 1 milyar 25 milyon 535 bin 600 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 688 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de 500 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1845 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1853 lira 74 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 599 lira, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
Ardahan'da tarımsal üretimi artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından düzenlenen projeler kapsamında 362 üreticiye 181 ton arpa ve yulaf tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar 7 bin 240 dekar alanda ekilecek. Tarım ve Orman İl Müdürü, Ardahan'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini daha üst seviyeye taşımak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, turistlerin ilgi odağı haline geldi. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen turist sayısında artış yaşanıyor. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleri ile birlikte bayram tatili, yerli ve yabancı turistlerin şehri ziyaret etme isteğini artırdı. Otellerde doluluk oranları yüzde 60 seviyelerine ulaştı.
Ege Manisalılar Federasyonu, federasyona bağlı dernekler ve üyelerini iftar sofrasında bir araya getirdi. İzmir Tepekule Kongre Merkezindeki programa, İzmir ve Manisa'nın siyaset ve iş dünyasından önemli isimleri katıldı.
Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı münasebetiyle geleneksel olarak düzenlediği kurum içi bayramlaşma programını gerçekleştirdi. Denizli OSB personeli düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı. Programda Bölge Müdürü Ahmet Taş ve birim amirleri konuşmalar yaptı. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu'nun rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığı belirtildi.
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