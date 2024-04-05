Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 688 lira 99 kuruş, en düşük 500 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,9 azalarak 1 milyar 25 milyon 535 bin 600 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 688 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de 500 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1845 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1853 lira 74 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 599 lira, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.

05.04.2024 14:38
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 688 lira 99 kuruş, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,9 azalarak 1 milyar 25 milyon 535 bin 600 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 688 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1845 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1853 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 599 lira, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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