Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük 132 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 132 lira olarak tespit edildi. Spot piyasada ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1266 lira 66 kuruş olarak kayıtlara geçti.

18.05.2024 14:41
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük 132 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,73 azalarak 932 milyon 308 bin 688 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 132 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1621 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1633 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1266 lira 66 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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