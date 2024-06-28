Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 90 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,40 azalarak 1 milyar 264 milyon 307 bin 167 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 21.00'de 2 bin 699 lira 90 kuruş, en düşük saat 12.00'de 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1940 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1946 lira 35 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1894 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

28.06.2024 14:21
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 90 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,40 azalarak 1 milyar 264 milyon 307 bin 167 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 21.00'de 2 bin 699 lira 90 kuruş, en düşük saat 12.00'de 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1940 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1946 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1894 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika

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