Elektrik fiyatları yarın için belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 14,5 azalarak 1 milyar 600 milyon 459 bin 537 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde ve saat 00.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1850 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 513 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 518 lira 17 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

29.08.2024 15:49
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 14,5 azalarak 1 milyar 600 milyon 459 bin 537 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde ve saat 00.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1850 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 513 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 518 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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