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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 110 lira 86 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 146 artarak 984 milyon 458 bin 557 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 649 lira, en düşük 03.00 ve 04.00'de 110 lira 86 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1549 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1680 lira 61 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1988 lira, en düşük 102 lira 26 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede
07.01.2024 - 14:27,
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 110 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 146 artarak 984 milyon 458 bin 557 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 649 lira, en düşük 03.00 ve 04.00'de 110 lira 86 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1549 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1680 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1988 lira, en düşük 102 lira 26 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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