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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 689 lira, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,9 artarak 1 milyar 348 milyon 653 bin 822 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00 ve 11.00 saatlerinde 2 bin 689 lira, en düşük 23.00'te 1249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 64 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 126 lira 89 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 110 lira 86 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede
08.01.2024 - 15:05,
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 689 lira, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,9 artarak 1 milyar 348 milyon 653 bin 822 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00 ve 11.00 saatlerinde 2 bin 689 lira, en düşük 23.00'te 1249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 64 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 126 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 110 lira 86 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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