Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 687 lira 11 kuruş, en düşük 175 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 59,4 artarak 1 milyar 122 milyon 975 bin 696 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 687 lira 11 kuruş, en düşük 04.00'te 175 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1643 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1757 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 200 lira, en düşük 498 lira olarak kayıtlara geçti.