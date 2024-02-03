Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 625 lira, en düşük 1248 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,6 azalışla 1 milyar 208 milyon 470 bin 223 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 625 lira, en düşük saat 12.00-14.00 saatlerinde 1248 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 16 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 21 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 680 lira 1 kuruş, en düşük 1877 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.